Arteta | «Noi un po’ fortunati | ma è questa la mentalità che voglio» – VIDEO

(Di domenica 20 settembre 2020) Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha commentato la vittoria dei Gunners contro il West Ham. Le sue parole Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha parlato dopo la vittoria dei Gunners contro il West Ham. Le sue dichiarazioni. «Sono molto contento per i tre punti. Tuttavia, ripensando alla partita, penso che dobbiamo migliorare ancora sotto molti aspetti. Mi è piaciuto l’approccio della squadra agli ultimi 25 minuti, cercando la vittoria a tutti i costi dopo aver sofferto. Credo che, separtita l’avessimo giocata qualche mese fa, l’avremmo persa. Siamo in fase di crescita: oggi abbiamo riscontrato delle problematiche che abbiamo superato. Adesso dobbiamo pensare subito ai prossimi impegni e ai prossimi step per migliorare ancora». Leggi su Calcionews24.com

L'Arsenal riesce ad avere la meglio sul West Ham nonostante una prestazione piuttosto sottotono, per gli Hammers è sicuramente una sconfitta che brucia considerando come è andata la gara.