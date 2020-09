Aereo per paracadutisti prende fuoco e precipita: almeno due morti. (Di domenica 20 settembre 2020) Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) Un velivolo utilizzato per il lancio dito attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili delsono ...

emergenzavvf : #Bologna, simulato l’incidente di un aereo in fase di atterraggio, salvate dai #vigilidelfuoco 18 persone, tra pass… - ItalianAirForce : #Scramble! 2 Eurofighter del #36Stormo Gioia del Colle già in volo per Grosseto, base dalla quale sarebbero decol… - BreakingItalyNe : CREMONA: Piccolo aereo per paracadutisti prende fuoco in volo e si schianta in un campo nella frazione di Livrasco… - _rasasvada : @backtospringday No!! Per lei è Idol, l'ho istruita benissimo! ?????? La conosce alla perfezione, sa che prima c'è la… - Alepro609 : RT @QuagliaAle: che #Alitalia sia alla 'deriva' ormai l'avevamo capito ma che perda anche pezzi di aereo (deriva di un Airbus) e lo lasci d… -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo per Precipita un aereo per il lancio di paracadutisti, due morti L'Unione Sarda Cade velivolo nel Cremonese, due morti

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono a ...

Cremona, precipita aereo paracadutisti: almeno due morti

E’ di almeno due morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Livrasco, in provincia di Cremona. A bordo del velivolo vi erano uno o più paracadutisti. Sono almeno due le persone che hanno perso ...

Aereo precipita nel cremonese, morti il pilota e un paracadutista

Un aereo che trasportava alcuni paracadutisti è precipitato in provincia di Cremona. Rintracciati al momento due morti tra cui il pilota. Un aereo che trasportava alcuni paracadutisti è precipitato a ...

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono a ...E’ di almeno due morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Livrasco, in provincia di Cremona. A bordo del velivolo vi erano uno o più paracadutisti. Sono almeno due le persone che hanno perso ...Un aereo che trasportava alcuni paracadutisti è precipitato in provincia di Cremona. Rintracciati al momento due morti tra cui il pilota. Un aereo che trasportava alcuni paracadutisti è precipitato a ...