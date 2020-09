Ad Avezzano un uomo ha accoltellato la moglie candidata e poi si è ucciso 

Leggi su agi

(Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Tragedia questa mattina ad. Un medico ha colpito lacon un coltello e si è gettato nel vuoto. L'è morto dopo un volo dal quarto piano. La donna èalle elezioni comunali. Il presuntore è il medico di base Vittorio Emi, 70 anni. Dopo una lite con laPaola Lombardo, 67 anni, commerciante,al Consiglio comunale, l'avrebbe colpita tre volte. Poi, in preda alla disperazione, si è buttato dal quarto piano del palazzo in cui abitava con la consorte. In questo momento i carabinieri sono alla ricerca del movente. Paola Lombardo invece sta subendo un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione i coniugi, ...