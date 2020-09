Vidal all’Inter, ci siamo: c’è la data per vederlo a Milano (Di sabato 19 settembre 2020) Il ritorno di Arturo Vidal in Italia sembra sempre più vicino. Il cileno arriverà probabilmente domenica sera e lunedì potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'addio di Godin dai nerazzurri sblocca l'acquisto del cileno, che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo membro della rosa a disposizione di Antonio Conte.Vidal all'Inter: tutto fattocaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="617" Arturo Vidal (getty images)/captionSecondo quanto riporta Goal, che cita varie fonti italiane, lunedì sarà finalmente il giorno di Arturo Vidal in maglia nerazzurra. Il cileno sosterrà le visite mediche e diventerà finalmente un nuovo giocatore dell’Inter, al termine di una lunga trattativa durata diversi mesi. A sbloccare l'affare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Il ritorno di Arturoin Italia sembra sempre più vicino. Il cileno arriverà probabilmente domenica sera e lunedì potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'addio di Godin dai nerazzurri sblocca l'acquisto del cileno, che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo membro della rosa a disposizione di Antonio Conte.all'Inter: tutto fattocaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="617" Arturo(getty images)/captionSecondo quanto riporta Goal, che cita varie fonti italiane, lunedì sarà finalmente il giorno di Arturoin maglia nerazzurra. Il cileno sosterrà le visite mediche e diventerà finalmente un nuovo giocatore dell’Inter, al termine di una lunga trattativa durata diversi mesi. A sbloccare l'affare ...

SkySport : Vidal all'Inter, il cileno potrebbe arrivare già domenica. Le news di calciomercato - Eurosport_IT : E anche oggi 'Vidal all'Inter nelle prossime 48 ore...' ??????? Prossimamente a?l? ?c?i?n?e?m?a? all'Inter ??? ??… - FabrizioRomano : @Vinellindelpet1 quando sarà in volo lo diremo, l’operazione è in chiusura da giorni e Vidal andrà all’Inter... non… - ItaSportPress : Vidal all'Inter, ci siamo: c'è la data per vederlo a Milano - - Marco77018284 : @MaxPettinato @GoalItalia Vidal va all'Inter quando Godin va via. Ma Suarez se non va alla Juve dove va ? -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal all’Inter Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport