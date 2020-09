Via libera a tifosi in Veneto, ma il Bentegodi resta chiuso per Verona-Roma (Di sabato 19 settembre 2020) Nessuna apertura al pubblico, nemmeno parziale, dello stadio Bentegodi di Verona, questa sera, per la prima di campionato tra l’Hellas e la Roma, ma solo ingressi a invito. Lo hanno confermato all’ANSA fonti della società gialloblù. La motivazione sta nei tempi troppo stretti, rispetto all’ordinanza regionale emesso stamani, per organizzare un’eventuale vendita di biglietti e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Nessuna apertura al pubblico, nemmeno parziale, dello stadiodi, questa sera, per la prima di campionato tra l’Hellas e la, ma solo ingressi a invito. Lo hanno confermato all’ANSA fonti della società gialloblù. La motivazione sta nei tempi troppo stretti, rispetto all’ordinanza regionale emesso stamani, per organizzare un’eventuale vendita di biglietti e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - Claudia35896290 : RT @LaStampa: Le Regioni distribuiscono alle Asl i test rapidi. Il via libera degli infettivologi: “Sono attendibili” - dieguito82 : RT @CalcioFinanza: Zaia dà il via libera ai tifosi: 1000 spettatori per lo sport all’aperto in Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Vigneto Piemonte, via libera dell’Ue ai fondi per la distillazione d’emergenza delle Doc La Stampa Roma, tutti in ufficio i dipendenti del Comune per premi e straordinari: «Norme violate»

Bye bye lavoro smart: tutti in ufficio, così si rimpolpa lo stipendio, che nella modalità agile è alleggerito di straordinari, buoni pasto e di diverse indennità extra. Lunedì scorso, forse per far co ...

Vigneto Piemonte, via libera dell’Ue ai fondi per la distillazione d’emergenza delle Doc

La Regione ha stanziato 4 milioni, si stima che saranno trasformati 84 mila ettolitri di vino. In Italia restano da utilizzare 97 milioni del piano anti-Covid La Commissione europea ha dato il via lib ...

DIETE VEG, SIPPS: AUMENTO DEL 20% , ATTENTI A SVILUPPO PSICOMOTORIO

Roma, 19 settembre – Secondo il più recente Rapporto Eurispes 2020, si è passati “da un 7,3% di popolazione che ha dichiarato di utilizzare la dieta vegetariana o vegana, a un 8,9%. C’è quindi un aume ...

Bye bye lavoro smart: tutti in ufficio, così si rimpolpa lo stipendio, che nella modalità agile è alleggerito di straordinari, buoni pasto e di diverse indennità extra. Lunedì scorso, forse per far co ...La Regione ha stanziato 4 milioni, si stima che saranno trasformati 84 mila ettolitri di vino. In Italia restano da utilizzare 97 milioni del piano anti-Covid La Commissione europea ha dato il via lib ...Roma, 19 settembre – Secondo il più recente Rapporto Eurispes 2020, si è passati “da un 7,3% di popolazione che ha dichiarato di utilizzare la dieta vegetariana o vegana, a un 8,9%. C’è quindi un aume ...