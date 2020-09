Verona-Roma, Fonseca: “Dzeko? Ho scelto di non farlo giocare per preservarlo” (Di sabato 19 settembre 2020) “Con Dzeko un risultato diverso? Non possiamo dirlo. La settimana è stata difficile per lui, ho scelto di non farlo giocare per preservarlo. Abbiamo bisogno di un altro attaccante, siamo al lavoro per acquistarlo. Caratteristiche? Deve saper attaccare gli spazi”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma Paulo Fonseca dopo il pareggio per 0-0 contro l’Hellas Verona. Al Bentegodi tante occasioni, tre pali ma zero reti: “Il primo tempo è stato positivo, in particolare i collegamenti tra Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn – Abbiamo fallito cinque occasioni da gol, poi nella ripresa siamo stati imprecisi nella seconda palla. Sono state settimane difficili ma la squadra ha risposto bene dal punto ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Con Dzeko un risultato diverso? Non possiamo dirlo. La settimana è stata difficile per lui, hodi nonper preservarlo. Abbiamo bisogno di un altro attaccante, siamo al lavoro per acquistarlo. Caratteristiche? Deve saper attaccare gli spazi”. Lo ha dichiarato l’allenatore dellaPaulodopo il pareggio per 0-0 contro l’Hellas. Al Bentegodi tante occasioni, tre pali ma zero reti: “Il primo tempo è stato positivo, in particolare i collegamenti tra Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn – Abbiamo fallito cinque occasioni da gol, poi nella ripresa siamo stati imprecisi nella seconda palla. Sono state settimane difficili ma la squadra ha risposto bene dal punto ...

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - capuanogio : Se #Milik e il #Napoli dovessero concludere la loro trattativa per l’uscita del polacco in mattinata, possibile che… - OfficialASRoma : ?? Per la sesta volta il nostro campionato inizierà con una sfida contro il Verona. Per la sesta volta, in casa loro… - ale_rasch : @Fabius40884986 Lo so..ma e' una Roma piccola piccola. Pensavo che 2 stag fa eravamo tra le 4 in europa. Tolto Dzek… - repubblica : Verona-Roma 0-0, senza Dzeko i giallorossi restano al palo -