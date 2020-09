Usa | è morta giudice Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

eziomauro : Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema - liviofiorillo : RT @eziomauro: Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema - Agenzia_Italia : Addio a Ruth Bader Ginsburg, il giudice libera che piaceva a tutti. Anche a Trump - alanfriedmanit : Addio a Ruth Bader Ginsburg, il giudice libera che piaceva a tutti. Per Trump è un’opportunità di nominare un giudi… - NuovoSud : Usa, morta giudice Ruth Bader Ginsburg: era icona liberal e delle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morta

L'omaggio di Donald Trump Ignaro della morte della giudice della Corte Suprema Ruth Bader ... "È stata una donna incredibile", ha dichiarato il presidente parlando con i cronisti, gli Usa sono in ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW YORK È morta Ruth Bader Ginsburg, 87 anni, la giudice della Corte Suprema Usa, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario. Aveva superat ...Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni, in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Nominata da Bill Clinton, era alla Corte Suprema dal 1993. Nata a Brooklyn i ...