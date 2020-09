‘Uomini e Donne’, colpo di scena nella registrazione di oggi: Jessica Antonini ha fatto la sua scelta! (Di sabato 19 settembre 2020) oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A svelarci le anticipazioni clamorose è stato IlVicolodelleNews.it che ha annunciato la scelta improvvisa della tronista Jessica Antonini. Era nell’aria praticamente quasi dall’inizio che Jessica Antonini avrebbe scelto senza allungare ulteriormente i tempi. La donna molto pratica e forse impulsiva, ha sempre dimostrato un grande interesse per Davide Lo Russo e non l’ha mai nascosto, evitando tutte quelle tattiche che generalmente i tronisti adottano. oggi all’improvviso è entrata in studio e dopo un breve riepilogo ha fatto la sua scelta senza fronzoli. Tutti sono rimasti interdetti anche se non troppo sorpresi perché lo avevano ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020)pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A svelarci le anticipazioni clamorose è stato IlVicolodelleNews.it che ha annunciato la scelta improvvisa della tronista. Era nell’aria praticamente quasi dall’inizio cheavrebbe scelto senza allungare ulteriormente i tempi. La donna molto pratica e forse impulsiva, ha sempre dimostrato un grande interesse per Davide Lo Russo e non l’ha mai nascosto, evitando tutte quelle tattiche che generalmente i tronisti adottano.all’improvviso è entrata in studio e dopo un breve riepilogo hala sua scelta senza fronzoli. Tutti sono rimasti interdetti anche se non troppo sorpresi perché lo avevano ...

