Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 18:10 (Di sabato 19 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutto pronto Domani il per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto Ma resta l’incognita seggi che si insediano oggi la paura dei contatti scoraggio infatti gli scrutatori Milano rinunce last minute di un centinaio di presidente di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione il voto in Toscana ago della Bilancia per l’esito Ale ma decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto al referendum è il viceministro della Salute per Paolo sileri risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna è un ritorno alla normalità andare a votare dice domani e dopodomani ti potessi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutto pronto Domani il per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto Ma resta l’incognita seggi che si insediano oggi la paura dei contatti scoraggio infatti gli scrutatori Milano rinunce last minute di un centinaio di presidente di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione il voto in Toscana ago della Bilancia per l’esito Ale ma decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto al referendum è il viceministro della Salute per Paolo sileri risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna è un ritorno alla normalità andare a votare dice domani e dopodomani ti potessi ...

SkyTG24 : Fondi Lega, spunta un rapporto di Bankitalia: 'Operazioni sospette tra società e partito' - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - MSF_ITALIA : La distruzione di #Moria dovrebbe essere opportunità per cambiare radicalmente le politiche per la migrazione. Prim… - cremaonline : #Agnadello: un albero in ricordo delle vittime #Covid19 Clicca per i dettagli - MindfulnessZen2 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia1.638 nuovi casi e 24 morti, restrizioni in mezza Europa Fanpage.it Coronavirus, ultime news. Il bollettino: 1.638 nuovi casi su 103.223 tamponi. LIVE

Sono 1.638 i nuovi contagi in Italia il 19 settembre, in calo rispetto a ieri nonostante un cospicuo aumento dei tamponi, saliti di nuovo oltre quota 100mila (103.223). Il rapporto dei positivi in bas ...

Latina, la Lega: “Ex Pozzi Ginori, simbolo di mancanza di visione”

“Abbiamo ancora tutti negli occhi le dense colonne di fumo che lo scorso fine settimana si sono levate dal sito dismesso della ex Pozzi Ginori a Borgo Piave. Un incendio che ha allarmato e preoccupato ...

Nuove regole anti-inquinamento, bloccati gli euro 5 già con il semaforo arancione

Verrà decisa nei prossimi giorni l’ordinanza regionale che prevede per 29 città del Piemonte che negli ultimi tre anni hanno sforato i valori dello smog il blocco del traffico. Le novità riguardano le ...

Sono 1.638 i nuovi contagi in Italia il 19 settembre, in calo rispetto a ieri nonostante un cospicuo aumento dei tamponi, saliti di nuovo oltre quota 100mila (103.223). Il rapporto dei positivi in bas ...“Abbiamo ancora tutti negli occhi le dense colonne di fumo che lo scorso fine settimana si sono levate dal sito dismesso della ex Pozzi Ginori a Borgo Piave. Un incendio che ha allarmato e preoccupato ...Verrà decisa nei prossimi giorni l’ordinanza regionale che prevede per 29 città del Piemonte che negli ultimi tre anni hanno sforato i valori dello smog il blocco del traffico. Le novità riguardano le ...