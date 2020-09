Sparatoria nello Stato di New York: almeno due morti e 14 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Sanguinosa Sparatoria a Rochester, nello Stato di New York , dove decine di persone sono rimaste coinvolte o colpite, con almeno due persone rimaste uccis e. Secondo le prime informazioni, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Sanguinosaa Rochester,di New, dove decine di persone sono rimaste coinvolte o colpite, condue persone rimaste uccis e. Secondo le prime informazioni, la ...

