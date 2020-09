Rocchi diventa il ' comunicatore' dell' Aia | sarà lui a spiegare le decisioni dubbie

(Di sabato 19 settembre 2020) Concluso a Tivoli Terme il raduno degli arbitri di serie A e B, da quest'anno riuniti sotto un'unica Can, diretta da Nicola Rizzoli. Che al suo fianco avrà Gianluca, ma non nei compiti di ...

Concluso a Tivoli Terme il raduno degli arbitri di serie A e B, da quest'anno riuniti sotto un'unica Can, diretta da Nicola Rizzoli. Che al suo fianco avrà Gianluca Rocchi, ma non nei compiti di designatore. Gianluca Rocchi diventa l'uomo della comunicazione degli arbitri di serie A. Lo ha presentato il numero uno dell'Aia, Marcello Nicchi, nella consueta riunione che chiude il raduno degli arbitri di serie A e B.