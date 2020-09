Rizzoli: “Stop a rigori ‘leggeri’. E sul tocco di mano che annulla il gol…” (Di sabato 19 settembre 2020) Il campionato italiano riparte e protagonisti saranno anche gli arbitri chiamati a regolamentare in modo diverso, rispetto al passato, alcune situazioni importanti come i falli di mano e i rigori. A parlare di alcune novità è il numero uno dei direttori di gara Nicola Rizzoli, intervenuto a La Gazzetta dello Sport.Rizzoli: novità sui rigori e i falli di manocaption id="attachment 658289" align="alignnone" width="594" Rizzoli (getty images)/captionLa prima novità riguarda la regola secondo la quale un gol possa essere annullato se in precedenza c' stato un tocco di mano che ha portato poi all'azione da rete: "Non vedremo più gol annullati come quello di Ibra a Firenze", ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Il campionato italiano riparte e protagonisti saranno anche gli arbitri chiamati a regolamentare in modo diverso, rispetto al passato, alcune situazioni importanti come i falli die i. A parlare di alcune novità è il numero uno dei direttori di gara Nicola, intervenuto a La Gazzetta dello Sport.: novità suie i falli dicaption id="attachment 658289" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionLa prima novità riguarda la regola secondo la quale un gol possa essereto se in precedenza c' stato undiche ha portato poi all'azione da rete: "Non vedremo più golti come quello di Ibra a Firenze", ...

