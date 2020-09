Paolo Brosio GF Vip: «Con Ania non faccio l’amore», e intanto finisce in ospedale (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova ‘défaillance’ nella casa del GF Vip: dopo il ritardato ingresso di Elisabetta Gregoraci anche Paolo Brosio manca l’appuntamento con il reality riservato ai volti noti dello spettacolo. È Alfonso Signorini a darne notizia nella puntata di ieri, venerdì 18 settembre. Eppure l’ex naufrago aveva già dato di che parlare per il suo rapporto con la fidanzata Ania Goledzinowska. Dopo la conversione e la profonda devozione, l’ex inviato di Emilio Fede sembra proprio aver cambiato vita. E la conferma arriva anche dalle dichiarazioni riguardanti il rapporto con la modella polacca. Leggi anche >> Tale e quale show, Pago imita Gabbani: Serena commenta in diretta Paolo Brosio GF Vip: la verità sul rapporto con la fidanzata Sessantatreenne ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova ‘défaillance’ nella casa del GF Vip: dopo il ritardato ingresso di Elisabetta Gregoraci anchemanca l’appuntamento con il reality riservato ai volti noti dello spettacolo. È Alfonso Signorini a darne notizia nella puntata di ieri, venerdì 18 settembre. Eppure l’ex naufrago aveva già dato di che parlare per il suo rapporto con la fidanzataGoledzinowska. Dopo la conversione e la profonda devozione, l’ex inviato di Emilio Fede sembra proprio aver cambiato vita. E la conferma arriva anche dalle dichiarazioni riguardanti il rapporto con la modella polacca. Leggi anche >> Tale e quale show, Pago imita Gabbani: Serena commenta in direttaGF Vip: la verità sul rapporto con la fidanzata Sessantatreenne ...

