NBA | LeBron James | “MVP? Sono inc*****o | il metro di valutazione è strano”

"Se devo essere sincero, sono inc****to". Sono arrabbiato perché su 101 voti, soltanto in 16 hanno indicato me come miglior giocatore NBA. Non sto dicendo che chi ha vinto il premio non l'abbia meritato, ma è una cosa che mi ha infastidito parecchio. Tutto bene, per carità, anche se il metro di valutazione cambia di volta in volta e certe volte mi sembra un po' strano". Queste le parole di LeBron James dopo l'ufficialità degli esiti per il premio di MVP della NBA 2019/2020, vinto da Giannis Antetokounmpo che ha preceduto proprio la stella dei Los Angeles Lakers. "Non ho mai pensato di scendere in campo per essere un MVP o per diventare un campione: la mia ambizione è sempre stata quella di fare al meglio

