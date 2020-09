Milan, solito stallo per Bakayoko: tra due alternative spunta una terza proposta per la mediana (Di sabato 19 settembre 2020) André Zambo-Anguissa, mediano classe 1995 di proprietà del Fulham, è l'ultimo nome trascritto sui taccuini di mercato degli scout del Milan per la mediana Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) André Zambo-Anguissa, mediano classe 1995 di proprietà del Fulham, è l'ultimo nome trascritto sui taccuini di mercato degli scout delper la

Un campionato diverso dal solito, che comincia più tardi e che prende il via in ... 27,6. Ultima in classifica il Milan, che con una media di 24,8 anni è la squadra più giovane del campionato. La ...

Lippi: «Pirlo farà un calcio di dominio. Il Sassuolo farà divertire e Gasp è una garanzia»

Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus e ct della Nazionale, scrive del campionato che verrà su La Gazzetta dello Sport. «Mi sbilancio: sono sicuro che una squadra bella da vedere sarà ancora il Sa ...

Parte il campionato più incerto del dopoguerra. Il calcio d’inizio di Malgieri

Il campionato che inizia oggi non ci entusiasma, ma senza non possiamo stare. Vedremo il solito calcio noioso, lento, eccessivamente tattico? Per Gennaro Malgieri una cosa è certa: il virus è il dodic ...

