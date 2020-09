Milan, non si molla la pista Ajer (Di sabato 19 settembre 2020) Continua la caccia a un difensore in casa Milan, specie dopo gli infortuni che hanno decimato il reparto difensivo. La prestazione offerta dal giovane Gabbia nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers non ha convinto la dirigenza rossonera che ha deciso di cercare un profilo di esperienza. Il favorito resta sempre Milenkovic, ma la valutazione fatta dalla Fiorentina ( 40 milioni.di euro) , hanno raffreddato l’interesse. Piace anche Fofana del Psg, ma difficilmente il giocatore lascerà la Francia. Ecco perché, nelle ultime ore, è riemersa con forza la candidatura di Kristoffer Ajer, perno della Nazionale norvegese e del Celtic Glasgow. Classe’ 98, il giocatore rappresenta sicuramente un garanzie per il futuro, sia per le sue doti fisiche che tecniche. I rossoneri lo conoscono bene avendolo seguito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Continua la caccia a un difensore in casa, specie dopo gli infortuni che hanno decimato il reparto difensivo. La prestazione offerta dal giovane Gabbia nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers non ha convinto la dirigenza rossonera che ha deciso di cercare un profilo di esperienza. Il favorito resta sempre Milenkovic, ma la valutazione fatta dalla Fiorentina ( 40 milioni.di euro) , hanno raffreddato l’interesse. Piace anche Fofana del Psg, ma difficilmente il giocatore lascerà la Francia. Ecco perché, nelle ultime ore, è riemersa con forza la candidatura di Kristoffer, perno della Nazionale norvegese e del Celtic Glasgow. Classe’ 98, il giocatore rappresenta sicuramente un garanzie per il futuro, sia per le sue doti fisiche che tecniche. I rossoneri lo conoscono bene avendolo seguito ...

AntoVitiello : La priorità del #Milan è migliorare il reparto difensivo, ma è altrettanto vero che la trattativa #Bakayoko non è s… - PietroMazzara : #Bakayoko #Milan non è finita. I rossoneri attendono lo sviluppo del cammino europeo per accelerare di nuovo sul fr… - AntoVitiello : Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del tra… - GmaHappymilan : Se qualcuno di voi riesce, a fine giornata, a mettere insieme tutte le foto del Milan ne possiamo fare 1 bel collag… - Gianji871 : @Loan92 @marcovarini Non l hanno fatto fuori per il punto due perché lavora bene, ma diciamo che è stato ridimensio… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan non VXL, un blogger rossonero su Donnarumma: 'Il Milan non ha bisogno di un portiere da 10 milioni!' Calciomercato.com Serie A, vicina la riapertura degli stadi | Ecco le parole di Spadafora

Milan scatenato sul mercato, ora si lavora ad un affare con il Lione: possibile scambio con conguaglio economico per l'attaccante Non bastano Tonali, Brahim Diaz ...

Calciomercato Milan – Il Valencia propone uno scambio

In questo momento il calciomercato del Milan è un po’ fermo, condizionato dalle cessioni. Inevitabile, essendoci dei giocatori che non rientrano nel progetto e che vanno venduti. La dirigenza deve far ...

Calciomercato Milan – Paqueta, il Valencia ha proposto Kondogbia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Paqueta è sempre più un corpo estraneo in questo Milan. La non convocazione per il preliminare di Europa Lea ...

Milan scatenato sul mercato, ora si lavora ad un affare con il Lione: possibile scambio con conguaglio economico per l'attaccante Non bastano Tonali, Brahim Diaz ...In questo momento il calciomercato del Milan è un po’ fermo, condizionato dalle cessioni. Inevitabile, essendoci dei giocatori che non rientrano nel progetto e che vanno venduti. La dirigenza deve far ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Paqueta è sempre più un corpo estraneo in questo Milan. La non convocazione per il preliminare di Europa Lea ...