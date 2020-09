Milan-Bologna, il doppio ex Tomas Locatelli: “Ibrahimovic non sposta più come un tempo ma…” (Di sabato 19 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata a Il Resto del Carlino da parte di Tomas Locatelli, ex calciatore di Serie A e doppio ex della sfida tra Milan-Bologna in programma lunedì 21 settembre per la prima giornata di campionato. L'ex calciatore ha parlato soprattutto dell'ambiente rossoblù ma non ha mancato di lasciare qualche dichiarazione sul Diavolo e su Zlatan Ibrahimovic.Locatelli: "Ibrahimovic non sposta più come un tempo ma..."caption id="attachment 1023891" align="alignnone" width="509" Tomas Locatelli (getty images)/caption"Da tifoso voglio pensare che quella che sta per cominciare per il Bologna sarà una grande stagione: guai se non fosse così. E ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata a Il Resto del Carlino da parte di, ex calciatore di Serie A eex della sfida train programma lunedì 21 settembre per la prima giornata di campionato. L'ex calciatore ha parlato soprattutto dell'ambiente rossoblù ma non ha mancato di lasciare qualche dichiarazione sul Diavolo e su Zlatan Ibrahimovic.: "Ibrahimovic nonpiùunma..."caption id="attachment 1023891" align="alignnone" width="509"(getty images)/caption"Da tifoso voglio pensare che quella che sta per cominciare per ilsarà una grande stagione: guai se non fosse così. E ...

