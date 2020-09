Liga 2020/2021, Villareal momentaneamente primo: ribaltato l’Eibar per 2-1 (Di sabato 19 settembre 2020) Il Villareal vince in casa contro l’Eibar per 2-1 in occasione della seconda giornata di Liga 2020/2021. Gli uomini di Emery salgono dunque a quattro punti in classifica, prendendosi la momentanea leadership del campionato. Una vittoria in rimonta quella del Sottomarino Giallo, capace di ribaltare in soli otto minuti la rete del momentaneo vantaggio siglata al 50′ da Kike: le firme per la vittoria giungono tra il 63′ e il 71′ e sono quelle di Gerard Moreno e Paco Alcacer. I padroni di casa giungono dunque al meglio in vista della sfida di settimana prossima, che li vedrà protagonisti al Camp Nou contro il Barcellona. Stesso discorso non si può fare per gli ospiti guidati da Mendilibar che, dopo aver pareggiato all’esordio a reti bianche col Celta Vigo, incassano la prima ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Ilvince in casa contro l’Eibar per 2-1 in occasione della seconda giornata di. Gli uomini di Emery salgono dunque a quattro punti in classifica, prendendosi la momentanea leadership del campionato. Una vittoria in rimonta quella del Sottomarino Giallo, capace di ribaltare in soli otto minuti la rete del momentaneo vantaggio siglata al 50′ da Kike: le firme per la vittoria giungono tra il 63′ e il 71′ e sono quelle di Gerard Moreno e Paco Alcacer. I padroni di casa giungono dunque al meglio in vista della sfida di settimana prossima, che li vedrà protagonisti al Camp Nou contro il Barcellona. Stesso discorso non si può fare per gli ospiti guidati da Mendilibar che, dopo aver pareggiato all’esordio a reti bianche col Celta Vigo, incassano la prima ...

