Lazio, è rebus in difesa: Hoedt vuole tornare (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA - Due rinforzi mancanti, un difensore e una mezzala-jolly, due Mister X. Li aspetta Inzaghi e li otterrà entro il 5 ottobre, dipende anche dalle ultime uscite che restano da centrare per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA - Due rinforzi mancanti, un difensore e una mezzala-jolly, due Mister X. Li aspetta Inzaghi e li otterrà entro il 5 ottobre, dipende anche dalle ultime uscite che restano da centrare per ...

sportli26181512 : #Lazio, è rebus in difesa: Hoedt vuole tornare: Dall’Inghilterra: «Offerte da Belgio e Italia per il difensore olan… - LuceAlgida : Allora, solita profezia ad inizio campionato: Vince la Juve di 20 punti (con Dzeko, altrimenti di 8). poi Inter. Po… - infoitsport : Rebus difesa, la Lazio è già in emergenza. Serve accelerare sul mercato - SSportNetwork : 'SuperSportMarket!' Tutto sul #Calciomercato di giornata! #Juventus verso il debutto senza un '9'; #Inter attesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio rebus Lazio, è rebus in difesa: Hoedt vuole tornare Corriere dello Sport Callejon intriga la Lazio: sul tavolo un triennale da 2,5 milioni

Josè Callejon a sorpresa nei radar della Lazio: contatti con l'agente dell'ex Napoli, si ragiona su un contratto fino al 2023 da 2 milioni e mezzo.

G-FACTOR - G. Lucariello su "NM": "Osimhen subito in campo"

NAPOLI - Poche chiacchiere, i sapientoni con la guardia alta mentre il Napoli col piede sull’acceleratore prova a far ripartire i motori, a tutto gas. Gattuso non vuole sentire ragioni ed ha posto gli ...

Da Arthur a Hakimi: i volti nuovi delle big

Le prime sette classificate della scorsa stagione hanno messo nel motore almeno un giocatore a testa che non ha ancora mai giocato in Italia. Alla scoperta di Arthur Melo, Hakimi, Miranchuk, Muriqi, P ...

Josè Callejon a sorpresa nei radar della Lazio: contatti con l'agente dell'ex Napoli, si ragiona su un contratto fino al 2023 da 2 milioni e mezzo.NAPOLI - Poche chiacchiere, i sapientoni con la guardia alta mentre il Napoli col piede sull’acceleratore prova a far ripartire i motori, a tutto gas. Gattuso non vuole sentire ragioni ed ha posto gli ...Le prime sette classificate della scorsa stagione hanno messo nel motore almeno un giocatore a testa che non ha ancora mai giocato in Italia. Alla scoperta di Arthur Melo, Hakimi, Miranchuk, Muriqi, P ...