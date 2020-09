La seconda ondata Covid colpisce la Francia: 13.498 e 26 morti in un giorno (Di sabato 19 settembre 2020) Cronache del virus che era dato per clinicamente inesistente: per il secondo giorno consecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia in 24 ore. Secondo il consueto ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020) Cronache del virus che era dato per clinicamente inesistente: per il secondoconsecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di coronavirus registrati inin 24 ore. Secondo il consueto ...

Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - AmbasciataUSA : Oggi al centro operativo @NSPA_NATO di Taranto la consegna di 200 respiratori donati dagli USA alla @NATO per aiuta… - LaStampa : Coronavirus, Johnson: “Seconda ondata in arrivo in Gran Bretagna”. In Germania è record di contagi da aprile - VedeleAngela : RT @Topo_Ligio: 'Hasta el lockdown siempre.' Preparatevi alla 'seconda ondata' e ad un nuovo lockdown se il Centrodestra vince la Toscana… - JohSogos : RT @Topo_Ligio: 'Hasta el lockdown siempre.' Preparatevi alla 'seconda ondata' e ad un nuovo lockdown se il Centrodestra vince la Toscana… -