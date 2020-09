Juve senza centravanti, Pirlo: "Lo stiamo aspettando tutti, ma difficile che sia Suarez" (Di sabato 19 settembre 2020) In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un centravanti, nello specifico di Edin Dzeko: "Come ho detto, il centravanti lo s ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico dellantus Andreaha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un, nello specifico di Edin Dzeko: "Come ho detto, illo s ...

forumJuventus : TS: 'Pirlo non ha alternative in avanti, con Dybala indisponibile e senza centravanti. La Juve giocherà con Ronaldo… - lolone78 : @CucchiRiccardo Secondo te 8 squadre possono vincere. Capisco che se si dicesse che non ci sarà campionato, l’inter… - CiaoDarwin70 : @FabRavezzani Riuscite a dormire una notte senza pensare alla Juve? - vincentcascett : ma voi realmente credete che DeLa non ne stia approfittando per lasciare la juve senza attaccante? quanto godrei se… - AganKureAKAcSen : Quindi mi state dicendo che ci siamo fatti in 4 per far prendere il passaporto a suarez senza avere la certezza che… -