Inizia la Beta gratis di CoD Black Ops Cold War | le date su PS4 | Xbox One e PC

(Di sabato 19 settembre 2020) Si chiama CoDOpsWar la prossima, attesissima incarnazione della saga sparacchina di Call of Duty. Dopo anni di uscite sottotono, il franchise a marchio Activision ha saputo incontrare nuovamente i favori del pubblico, riabbracciando scontri più realistici e contesti storici decisamente affascinanti prima con Call of Duty WWII – ambientato tra i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale -, poi con il più recente soft reboot di Call of Duty Modern Warfare, accompagnato pure dalla sua Battaglia Reale Call of Duty Warzone. E se è vero che CoDOpsWar sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 13 novembre 2020 su PC, PlayStation 4 eOne – per poi approdare anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, PS5 e ...

infoitscienza : Call of Duty: Black Ops – Cold War, quando inizia la beta? Ecco le date -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia Beta

OptiMagazine

League of Legends: Wild Rift, la versione mobile e console del MOBA targato Riot Games, entra in una fase di closed beta che durerà alcune settimane in diverse regioni del Sud-est asiatico Riot Games, ...“Canon ha annunciato EOS Webcam Utility, un software scaricabile gratuitamente che consente agli utenti di collegare la loro fotocamera reflex o PowerShot compatibile, a un PC o un Mac e di utilizzarl ...Novità in vista per gli sviluppatori Apple che potranno testare in queste ore la nuova iOS 14.2 beta 1, si tratta della prima beta a disposizione per questa nuova release ed è alquanto interessante sc ...