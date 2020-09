Iachini: «Era importante vincere subito. Bene Biraghi. Da Kouamè mi aspetto molto» (Di sabato 19 settembre 2020) «Abbiamo cominciato Bene. Biraghi? Era un giocatore della Fiorentina che abbiamo riportato a casa. Stiamo cercando di portarlo alla condizione ottimale, come Bonaventura e Borja. Pezzella? Sta meglio, purtroppo non era stato in condizione di giocare. Ma faccio i complimenti agli altri ragazzi, bravi nel lasciare Belotti in fuorigioco quando ha segnato» Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) «Abbiamo cominciato? Era un giocatore della Fiorentina che abbiamo riportato a casa. Stiamo cercando di portarlo alla condizione ottimale, come Bonaventura e Borja. Pezzella? Sta meglio, purtroppo non era stato in condizione di giocare. Ma faccio i complimenti agli altri ragazzi, bravi nel lasciare Belotti in fuorigioco quando ha segnato»

