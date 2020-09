Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: “Fai schifo, fra un po’ schiatti” (Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia De Black è sempre più senza freni. La contessa è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello vip e fin dai primi giorni si è fatta notare all’interno della casa – basti pensare alla lite con Flavia Vento. Ora nel suo mirino è finito l’influencr Tommaso Zorzi, che ha iniziato la sua avventura nel reality di Canale 5 in modo piuttosto turbolento a causa di una leggera febbre per la quale è stato portato in ospedale per un controllo. I medici hanno accertato che non era nulla di cui preoccuparsi, ma lui non si dà pace e continua a chiedere ai coinquilini di misurargli la temperatura. Così ad un certo punto, Patrizia De Blanck – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)De Black è sempre più senza freni. La contessa è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione delvip e fin dai primi giorni si è fatta notare all’interno della casa – basti pensare alla lite con Flavia Vento. Ora nel suo mirino è finito l’influencr, che ha iniziato la sua avventura nel reality di Canale 5 in modo piuttosto turbolento a causa di una leggera febbre per la quale è stato portato in ospedale per unllo. I medici hanno accertato che non era nulla di cui preoccuparsi, ma lui non si dà pace e continua a chiedere ai coinquilini di misurargli la temperatura. Così ad un certo punto,De– che ...

