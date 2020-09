GF Vip, Paolo Brosio è in ospedale: “Non sta bene” (Di sabato 19 settembre 2020) Cosa è successo a Paolo Brosio? La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è saltata all’ultimo momento, ecco cosa è successo lal’ex inviato di Emilio Fede. Il Grande Fratello Vip ha perso, almeno per il momento, un altro pezzo. Dopo l’addio di Flavia Vento, che nella casa più spiata d’Italia ha resistito solo 24 ore, adesso è toccato a Paolo Brosio che non ha potuto fare il suo ingresso nel programma varcando la celeberrima porta rossa del loft di Cinecittà. Il giornalista e scrittore, giunto alla ribalta per gli anni di servizio prestati al Tg4 di Emilio Fede durante Mani pulite (memorabili i suoi collegamenti dal tribunale di Milano con qualsiasi condizione climatica), non sta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 settembre 2020) Cosa è successo a? La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è saltata all’ultimo momento, ecco cosa è successo lal’ex inviato di Emilio Fede. Il Grande Fratello Vip ha perso, almeno per il momento, un altro pezzo. Dopo l’addio di Flavia Vento, che nella casa più spiata d’Italia ha resistito solo 24 ore, adesso è toccato ache non ha potuto fare il suo ingresso nel programma varcando la celeberrima porta rossa del loft di Cinecittà. Il giornalista e scrittore, giunto alla ribalta per gli anni di servizio prestati al Tg4 di Emilio Fede durante Mani pulite (memorabili i suoi collegamenti dal tribunale di Milano con qualsiasi condizione climatica), non sta ...

occhio_notizie : Paolo #Brosio non sta bene, è in ospedale - Notiziedi_it : Paolo Brosio non è entrato nella Casa del GF Vip: Signorini svela il motivo - mauriliopasqui2 : RT @Corriere: GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» - Profilo3Marco : RT @Corriere: GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» - Djesybig : RT @Corriere: GF Vip, slitta l’ingresso di Paolo Brosio. «Non sta bene, è in ospedale» -