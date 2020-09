Fiorentina-Torino 1-0 | i viola partono subito a mille

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Torino 1-0, rete di Biraghi C. (FIO) - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria - apetrazzuolo : SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino

Firenze, 19 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina vince la prima partita del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio 'Franchi', per l'ultima volta senza pubblico, i viola superano 1-0 il Torino ...Stavolta è la Fiorentina a partire alla grande rispetto al Torino, passando anche in vantaggio al 4' della ripresa con Biraghi, gol annullato poi er fuorigioco. Il Torino non scende in campo e la seco ...Successo meritato per la Fiorentina: 1-0 in casa contro il Torino nel match inaugurale della stagione 2020/21 di Serie A. I viola costruiscono due ottime occasioni nel primo tempo, ma in entrambe le c ...