Covid-19, nuovo record di contagi nel Regno Unito: oltre 4.400 in 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) nuovo record di casi di coronavirus nel Regno Unito. Sono stati registrati 4.422 contagi nelle ultime 24 ore, la cifra più alta dall′8 maggio. Si tratta di 100 infezioni in più rispetto a quelle registrate ieri. In totale sono 390.358 i casi di Covid-19 in tutto il Paese. Il governo ha fatto sapere che sono morte altre 27 persone facendo salire il totale a 41.759. Lo riporta il Guardian.Picco di nuovi contagi anche in Germania, dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus dal 24 aprile, con 2.297 nuove infezioni, secondo l’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch. Il Paese, tuttavia, esegue circa il doppio dei test a settimana rispetto ad aprile, un milione rispetto ai 500.000 di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020)di casi di coronavirus nel. Sono stati registrati 4.422nelle ultime 24 ore, la cifra più alta dall′8 maggio. Si tratta di 100 infezioni in più rispetto a quelle registrate ieri. In totale sono 390.358 i casi di-19 in tutto il Paese. Il governo ha fatto sapere che sono morte altre 27 persone facendo salire il totale a 41.759. Lo riporta il Guardian.Picco di nuovianche in Germania, dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus dal 24 aprile, con 2.297 nuove infezioni, secondo l’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch. Il Paese, tuttavia, esegue circa il doppio dei test a settimana rispetto ad aprile, un milione rispetto ai 500.000 di ...

sscnapoli : Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. ?? #ForzaNapoliSempre - pdnetwork : 'Nessuno deve essere lasciato indietro' non è solo uno slogan. In #Toscana è pratica: con l'E-R è la Regione col t… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - ninaeleformiche : +++ #Lesbo dopo che è bruciato 'Moira' in 7000 ricollocati in un nuovo campo #KaraTepe. Questa è la sezione per gli… - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Covid-19, nuovo record di contagi nel Regno Unito: oltre 4.400 in 24 ore -