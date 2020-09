Coronavirus, in Lombardia netto aumento dei decessi: +9 (ieri +2). Salgono i contagi con circa 5mila tamponi in più: +243 (ieri +241) (Di sabato 19 settembre 2020) Il bollettino del 19 settembre Regione Lombardia Bollettino Covid-19 In linea con ieri, quando l’incremento era di +224, oggi in Lombardia l’incremento di nuovi casi di contagio di Coronavirus registrati in 24 ore è di +243: una percentuale dell’1,11%, spiegano dalla Regione. Da principio del monitoraggio dell’emergenza sanitaria, il totale dei contagi in regione tocca oggi 104.547. I morti positivi a Covid-19 nelle ultime 24 ore schizzano purtroppo a 9, a fronte delle 2 vittime di ieri. Il tributo di vite umane in Lombardia sale così a quota 16.917 decessi. Il tutto a fronte di circa ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Il bollettino del 19 settembre RegioneBollettino Covid-19 In linea con, quando l’incremento era di +224, oggi inl’incremento di nuovi casi dio diregistrati in 24 ore è di: una percentuale dell’1,11%, spiegano dalla Regione. Da principio del monitoraggio dell’emergenza sanitaria, il totale deiin regione tocca oggi 104.547. I morti positivi a Covid-19 nelle ultime 24 ore schizzano purtroppo a 9, a fronte delle 2 vittime di. Il tributo di vite umane insale così a quota 16.917. Il tutto a fronte di...

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+129). Elevato il numero di tamponi effettuati (16.828).… - Open_gol : Coronavirus, Crisanti: «Il G20 Salute in Lombardia? Una vergogna». Per il virologo, Lazio e Veneto i veri modelli d… - La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - FabiParraguezM : RT @Corriere: ?????? I dati della Regione Lombardia - Corriere : ?????? I dati della Regione Lombardia -