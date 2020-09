Commisso: «Siamo più forti. Castrovilli resta alla Fiorentina» (Di sabato 19 settembre 2020) Rocco Commisso ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino. PRIME SETTE – «Ho detto che la Fiorentina è più forte dell’anno passato, non mettetemi certe parole in bocca. Se facciamo meglio dell’anno scorso, sarà una buona stagione per noi. L’anno passato la prima partita che ho visto vincere al Franchi in Serie A è stata a gennaio, oggi invece abbiamo vinto, Siamo primi perché nessuno ha giocato ed è anche la millesima vittoria al Franchi». SINGOLI – «Ho detto che non abbiamo bisogno di un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Roccoha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni del presidente dellaRocco, presidente della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino. PRIME SETTE – «Ho detto che laè più forte dell’anno passato, non mettetemi certe parole in bocca. Se facciamo meglio dell’anno scorso, sarà una buona stagione per noi. L’anno passato la prima partita che ho visto vincere al Franchi in Serie A è stata a gennaio, oggi invece abbiamo vinto,primi perché nessuno ha giocato ed è anche la millesima vittoria al Franchi». SINGOLI – «Ho detto che non abbiamo bisogno di un ...

violanews : Commisso: 'Siamo più forti. Iachini deve fare più di 58 punti. Castrovilli resta con noi' - - CorkScrew12 : RT @NandoPiscopo1: @mirabeack Adesso siamo ai commenti di giornata come ogni anno dopo 20 minuti di partita. 2 giornate: quello é fortissim… - GurzoBahri : RT @NandoPiscopo1: @mirabeack Adesso siamo ai commenti di giornata come ogni anno dopo 20 minuti di partita. 2 giornate: quello é fortissim… - NandoPiscopo1 : @mirabeack Adesso siamo ai commenti di giornata come ogni anno dopo 20 minuti di partita. 2 giornate: quello é fort… - teo_acm : RT @rizzia0: A sensazione per me ci proveranno un altro po per milenkovic,ma voci su ajer sono importanti per mettere pressione a commisso,… -