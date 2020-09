Calciomercato Juventus, Zidane ai saluti? Ritorna l’idea per la panchina (Di sabato 19 settembre 2020) Il Calciomercato post-stagionale della Juventus si è aperto con l’inaspettato cambio in panchina, esonerando Maurizio Sarri sostituito dall’inesperto Andrea Pirlo. I tifosi bianconeri avrebbero sognato un nome più altisonante, ad esempio Mauricio Pochettino, che sarebbe stato incluso tra i candidati. Ma il nome più ambito, oltre quello di Pep Guardiola, sarebbe potuto essere l’ex-bianconero Zinedine Zidane. L’attuale allenatore del Real Madrid sarebbe stata solo un’ipotesi fantasiosa, sia per l’ingaggio del tecnico che per i costi per liberarlo dalle Merengues. Ma quanto riporta Todofichajes.com potrebbe riaprire le speranze dei bianconeri. Difatti Zidane ed il presidente Florentino Perez sarebbero ai ferri corti, a causa della gestione della rosa ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilpost-stagionale dellasi è aperto con l’inaspettato cambio in, esonerando Maurizio Sarri sostituito dall’inesperto Andrea Pirlo. I tifosi bianconeri avrebbero sognato un nome più altisonante, ad esempio Mauricio Pochettino, che sarebbe stato incluso tra i candidati. Ma il nome più ambito, oltre quello di Pep Guardiola, sarebbe potuto essere l’ex-bianconero Zinedine. L’attuale allenatore del Real Madrid sarebbe stata solo un’ipotesi fantasiosa, sia per l’ingaggio del tecnico che per i costi per liberarlo dalle Merengues. Ma quanto riporta Todofichajes.com potrebbe riaprire le speranze dei bianconeri. Difattied il presidente Florentino Perez sarebbero ai ferri corti, a causa della gestione della rosa ...

