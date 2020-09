Amministrative 2020 – Angri (Di domenica 20 settembre 2020) Cosimo Ferraioli % Pasquale Mauri % Alberto Milo % Eugenio Lato % Giuseppe Iozzino % Sono 5 i candidati alla carica di sindaco nel comune di Angri. Il primo cittadino uscente prova a tenersi la poltrona e la fascia tricolore con ben cinque liste a suo sostegno: Cosimo Ferraioli sindaco, Grande Angri, Noi con Cosimo sindaco, Scuola al Centro, Uniti per Angri. L’ex sindaco, sconfitto proprio da Ferraioli, ci riprova di nuovo. Pasquale Mauri Alberto Milo Giuseppe Iozzino Eugenio Lato Per lui la scommessa è ripassare, con la sua squadra in maggioranza, alla guida del Comune. Le liste a suo sostegno sono: Pasquale Mauri sindaco, Angri Rinasce, Battiti per Angri, Partito ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 settembre 2020) Cosimo Ferraioli % Pasquale Mauri % Alberto Milo % Eugenio Lato % Giuseppe Iozzino % Sono 5 i candidati alla carica di sindaco nel comune di. Il primo cittadino uscente prova a tenersi la poltrona e la fascia tricolore con ben cinque liste a suo sostegno: Cosimo Ferraioli sindaco, Grande, Noi con Cosimo sindaco, Scuola al Centro, Uniti per. L’ex sindaco, sconfitto proprio da Ferraioli, ci riprova di nuovo. Pasquale Mauri Alberto Milo Giuseppe Iozzino Eugenio Lato Per lui la scommessa è ripassare, con la sua squadra in maggioranza, alla guida del Comune. Le liste a suo sostegno sono: Pasquale Mauri sindaco,Rinasce, Battiti per, Partito ...

ilpost : Le cose da sapere per votare, oggi e domani - LuinoNotizie : L’#affluenza alle 12 per il #referendum e per le #amministrative a #Luino, #Laveno e #Masciago… - TgrRaiTrentino : Amministrative in Trentino. La scheda su come si vota. - AffInt : RT @IAIonline: ???? Si risveglia Alexey #Navalny, mentre analisi tedesche rivelano che probabilmente è stato avvelenato nella sua stanza d'ho… - eleonorafebbe : RT @IAIonline: ???? Si risveglia Alexey #Navalny, mentre analisi tedesche rivelano che probabilmente è stato avvelenato nella sua stanza d'ho… -