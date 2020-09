Alessia Marcuzzi a «Verissimo» | «La verità su Stefano De Martino»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Alle illazioni dell’estate, Alessia Marcuzzi ha contrapposto il silenzio. Ma, sabato pomeriggio, di fronte a Silvia Toffanin e ad un’eleganza che poco ha a che vedere con il circo del gossip, ha deciso di rompere il riserbo di sempre. «La prima notizia era stata quella di una crisi perché durante il lockdown c’era stata una piccola défaillance, ma credo questo sia normale, per una donna irrequieta come me», ha spiegato la Marcuzzi, che nel corso dell’estate è stata additata come causa della rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez.