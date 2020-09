Università nel mirino degli hacker, in Europa attacchi aumentati del 24% (Di venerdì 18 settembre 2020) I ricercatori della società specializzata in cybersicurezza, Check Point, hanno scoperto che negli ultimi tre mesi c’è stato un aumento dell’interesse degli hacker per argomenti legati all’istruzione, alla ricerca e al ritorno a scuola. “Ora che il nuovo anno accademico è iniziato, abbiamo voluto approfondire le caratteristiche di questi attacchi”, si legge nel comunicato stampa dell’azienda. “Nello specifico, abbiamo esaminato Stati Uniti, Europa e Asia. Nel complesso, l’istruzione e la ricerca in queste aree geografiche si stanno rivelando un settore interessante per i criminali informatici. I nostri dati mostrano un aumento degli attacchi, con metodi e tattiche diversi adottati nelle diverse regioni”. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) I ricercatori della società specializzata in cybersicurezza, Check Point, hanno scoperto che negli ultimi tre mesi c’è stato un aumento dell’interesseper argomenti legati all’istruzione, alla ricerca e al ritorno a scuola. “Ora che il nuovo anno accademico è iniziato, abbiamo voluto approfondire le caratteristiche di questi”, si legge nel comunicato stampa dell’azienda. “Nello specifico, abbiamo esaminato Stati Uniti,e Asia. Nel complesso, l’istruzione e la ricerca in queste aree geografiche si stanno rivelando un settore interessante per i criminali informatici. I nostri dati mostrano un aumento, con metodi e tattiche diversi adottati nelle diverse regioni”. In ...

