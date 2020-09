Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 19:10 (Di venerdì 18 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno lavoro in apertura alla dinamica delle posizione tempo determinato risulta fortemente negativa soprattutto a causa dell’impatto dell’emergenza covid e sui contratti di breve brevissima durata in particolare nel privato si contano 1112000 rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre del 2020 in confronto all’anno prima così la nota congiunta Istat e Ministero del Lavoro INPS INAIL anpal relativa alle tendenze dell’occupazione nel secondo trimestre 2020 prosegue la ripresa del fatturato dell’Industria l’Istat registra luglio un aumento del 8,1% rispetto a giugno nel terzo mese di recupero c’è un calo della stessa meno 8,1 % nei dati corretti per gli effetti di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno lavoro in apertura alla dinamica delle posizione tempo determinato risulta fortemente negativa soprattutto a causa dell’impatto dell’emergenza covid e sui contratti di breve brevissima durata in particolare nel privato si contano 1112000 rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre delin confronto all’anno prima così la nota congiunta Istat e Ministero del Lavoro INPS INAIL anpal relativa alle tendenze dell’occupazione nel secondo trimestreprosegue la ripresa del fatturato dell’Industria l’Istat registra luglio un aumento del 8,1% rispetto a giugno nel terzo mese di recupero c’è un calo della stessa meno 8,1 % nei dati corretti per gli effetti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.907 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo Il Sole 24 ORE Roma partita per Verona, c'è anche Dzeko

Per Dzeko, stando agli ultimi sviluppi di mercato ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Calcio: amichevoli; Inter-Carrarese 7-0 ad Appiano

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Goleada Inter nell'allenamento congiunto contro la Carrarese ad Appiano Gentile. La squadra di Conte ha infatti battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in re ...

Coronavirus: Francia, superati 13.000 casi in 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Record di 13.215 nuovi casi in sole 24 ore in Francia, dove si registra anche una cifra di decessi mai toccata dalla primavera scorsa, 123 morti nell'ultima giornata.

