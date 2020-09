Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio finalmente già partire dalle semifinali dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere 1000 spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento mascherine prenotazione dei posti a sedere lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora CGIL CISL e UIL e ripartire dal lavoro Bombardieri politica meno sui social più in piazza il numero della UIL poi è verde e risposte o mobilitazione non si ferma Landini dice necessario che il governo discuta con le parti sociali a partire dalle organizzazioni sindacali su come si spendono i soldi europei e su come cambiare il nostro modello di sviluppo sur la Nature cori Pound ...