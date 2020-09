UFFICIALE, Higuain è un nuovo giocatore dell’Inter Miami: “Voglio continuare a giocare alla grande” (Di venerdì 18 settembre 2020) Gonzalo Higuain è un nuovo attaccante dell’Inter Miami. All’indomani della risoluzione con la Juventus, il club di Major League Soccer ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti argentino. “Prima di tutto, voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per farmi firmare. Penso che sarà una bellissima esperienza nella mia vita – le prime parole del ‘Pipita’ -. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l’esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato a provare ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Gonzaloè unattaccante dell’Inter. All’indomani della risoluzione con la Juventus, il club di Major League Soccer ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti argentino. “Prima di tutto, voglio ringraziare l’Interper lo sforzo che ha fatto per farmi firmare. Penso che sarà una bellissima esperienza nella mia vita – le prime parole del ‘Pipita’ -. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, uncampionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l’esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come. Sono motivato a provare ...

