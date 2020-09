Si addormenta al volante dell' auto lanciata a 150 km all' ora in autostrada | c' è la

ticinonews : Si addormenta al volante, 30mila franchi di danni -

Ultime Notizie dalla rete : addormenta volante

Today.it

Il 20enne adesso è nei guai. Succede tutto il 9 luglio scorso sull'autostrada 2 vicino a Ponoka, a circa 100 chilometri a sud di Edmonton, in Canada. Il giovane era alla guida di una Tesla. Piccolo "p ...La Tesla ha sì la guida semiautomatica ma il conducente deve comunque essere vigile e con le mani sul volante, pronto a reagire a qualsiasi imprevisto. Un 20enne si è messo invece alla guida e si è ad ...Quando la polizia ha accostato l'auto lanciata a tutta velocità in autostrada non poteva credere ai propri occhi. Alla guida sembrava non ci fosse nessuno e invece il guidatore, un ragazzo di 20 anni, ...