Ranieri | “In bocca al lupo a Pirlo | che diventi un tecnico di successo”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha presentato in conferenza la partita contro la Juventus con cui i blucerchiati apriranno la stagione. Abbiamo un vantaggio con noi stessi, ora ci conosciamo e sappiamo cosa e come fare, anche se affronteremo una corazzata che vince lo scudetto da nove anni. Faccio il mio in bocca al lupo a Pirlo affinché diventi un tecnico di successo, ma domenica c'è la partita e siamo pronti a combattere per ottenere il massimo.

