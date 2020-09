Palermo, 48 migranti si gettano in acqua dalla Open Arms (Di venerdì 18 settembre 2020) La nave si trova in rada davanti al porto di Palermo. Ieri in 75 si erano lanciati in acqua. "La sofferenza a bordo aumenta tra gli ospiti e l'equipaggio" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) La nave si trova in rada davanti al porto di. Ieri in 75 si erano lanciati in. "La sofferenza a bordo aumenta tra gli ospiti e l'equipaggio"

LegaSalvini : OPEN ARMS IN DIREZIONE PALERMO DOPO IL NO DI MALTA - LegaSalvini : OPEN ARMS AL LARGO DI PALERMO CON 275 A BORDO - cronaca_news : Palermo, 48 migranti si gettano in acqua dalla Open Arms - zazoomblog : Migranti Open Arms bloccata davanti Palermo. In 48 si gettano in mare: “L’Italia ci ha abbandonati” - #Migranti… - CronacaSocial : ?? #Palermo. Migranti si buttano in mare in segno di protesta. Cosa sta succedendo. LEGGI?? -