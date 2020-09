Omicidio Willy, la Finanza chiede il sequestro dei beni per la famiglia Bianchi (Di venerdì 18 settembre 2020) Omicidio Willy, la Guardia di Finanza ha chiesto il sequestro di beni per 27 mila euro per quanto riguarda la famiglia Bianchi. Questa ha usufruito impropriamente del reddito di cittadinanza… L'articolo Omicidio Willy, la Finanza chiede il sequestro dei beni per la famiglia Bianchi proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), la Guardia diha chiesto ildiper 27 mila euro per quanto riguarda laBianchi. Questa ha usufruito impropriamente del reddito di cittadinanza… L'articolo, laildeiper laBianchi proviene da .

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - bompresso01 : RT @aciapparoni: Quiindi alla fine non era cultura fascista, ma assistenzialismo in salsa grillina e cultura mafiosa come ha spiegato #Grat… - cdaria1 : RT @aciapparoni: Quiindi alla fine non era cultura fascista, ma assistenzialismo in salsa grillina e cultura mafiosa come ha spiegato #Grat… -