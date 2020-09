L'Irlanda mette in quarantena chi arriva dall'Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Irlanda ha deciso di modificare la sua lista dei Paesi sicuro per quanto riguarda il coronavirus e di escludere l'Italia, questo significa che a partire da lunedì chiunque arrivi sull'isola dal nostro Paese sarà messo in... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ha deciso di modificare la sua lista dei Paesi sicuro per quanto riguarda il coronavirus e di escludere l', questo significa che a partire da lunedì chiunque arrivi sull'isola dal nostro Paese sarà messo in...

carmenzeo : RT @antoguerrera: Biden contro Johnson: 'Mai un accordo commerciale Regno Unito-Usa se Brexit mette a rischio la pace in Irlanda' https://t… - giovann58134961 : Biden contro Johnson: BIDEN dichiara guerra a UK 'Mai un accordo commerciale Regno Unito-Usa se Brexit mette a ri… - FatimaCurzio : RT @repubblica: Biden contro Johnson: 'Mai un accordo commerciale Regno Unito-Usa se Brexit mette a rischio la pace in Irlanda' https://t.c… - ostinAzione : RT @repubblica: Biden contro Johnson: 'Mai un accordo commerciale Regno Unito-Usa se Brexit mette a rischio la pace in Irlanda' https://t.c… - Carmela_oltre : RT @repubblica: Biden contro Johnson: 'Mai un accordo commerciale Regno Unito-Usa se Brexit mette a rischio la pace in Irlanda' https://t.c… -