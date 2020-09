Lega e M5s in Ue non hanno sostenuto le sanzioni a Russia e Bielorussia (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Christian Ernhede/Getty Images)Il 17 settembre il Parlamento europeo ha votato due importanti risoluzioni riguardanti le elezioni in BieloRussia e l’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Bruxelles – con una maggioranza schiacciante in entrambi i casi – ha deciso di non riconoscere, alla scadenza del suo mandato, come legittimo presidente Alexander Lukashenko, chiedendo anche che gli vengano imposte delle sanzioni economiche, e di condannare. fermamente quanto accaduto a Navalny, auspicando l’avvio di un’indagine internazionale sul caso e sulle eventuali violazioni degli accordi internazionali in materia di armi chimiche del governo russo. La prima risoluzione è stata votata con 574 voti a favore, 37 contro e 82 astenuti, la seconda con 532 sì, 84 no e ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Christian Ernhede/Getty Images)Il 17 settembre il Parlamento europeo ha votato due importanti risoluzioni riguardanti le elezioni in Bieloe l’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Bruxelles – con una maggioranza schiacciante in entrambi i casi – ha deciso di non riconoscere, alla scadenza del suo mandato, come legittimo presidente Alexander Lukashenko, chiedendo anche che gli vengano imposte delleeconomiche, e di condannare. fermamente quanto accaduto a Navalny, auspicando l’avvio di un’indagine internazionale sul caso e sulle eventuali violazioni degli accordi internazionali in materia di armi chimiche del governo russo. La prima risoluzione è stata votata con 574 voti a favore, 37 contro e 82 astenuti, la seconda con 532 sì, 84 no e ...

Il Mes torna a creare tensioni nella maggioranza. Il fondo Salva-Stati da destinare alla sanità è ancora al centro di un dibattito fra i principali soci di governo, che resta però sospeso in attesa de ...

Otto candidati presidenti, 29 liste e circa 1.300 aspiranti consiglieri regionali, ma nella sfida elettorale pugliese i riflettori sono puntati sul quartetto composto da Michele Emiliano (centrosinist ...

Che fine farà il M5S a Roma dopo la consiliatura Raggi ... Mettiamola così. Parlereste con la Lega di Salvini? "Quelli che abbiamo seguito da presidenti di commissione. Ma pensiamo pure alla ...

