Le Parole e la Bellezza - voci d'autore per l'anima (Di venerdì 18 settembre 2020) Sabato 19 settembre ore 21, a Musellaro (Pe), nel suggestivo scenario medioevale di Santa Maria del Balzo, si terrà l'evento “” recital letterario di poesia e suoni, promosso dall'Unità Pastorale Bolognano, Musellaro, Piano D'Orta e dalla cooperativa sociale La Minerva, in collaborazione con Bibliodrammatica aps, Ooops! (scrittura e narrazione), AP/ArteProssima, e con Edizioni Masciulli e LFA Publisher, a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa. (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) Sabato 19 settembre ore 21, a Musellaro (Pe), nel suggestivo scenario medioevale di Santa Maria del Balzo, si terrà l'evento “” recital letterario di poesia e suoni, promosso dall'Unità Pastorale Bolognano, Musellaro, Piano D'Orta e dalla cooperativa sociale La Minerva, in collaborazione con Bibliodrammatica aps, Ooops! (scrittura e narrazione), AP/ArteProssima, e con Edizioni Masciulli e LFA Publisher, a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa. (...) - Tribuna Libera

Marinact5918 : RT @marcopiaia: LITURGIA? Tra le tante parole di Dio che ogni giorno ascoltiamo nella Litugia, ce n'è quasi sempre una destinata in partico… - zoppi_carla : RT @marcopiaia: LITURGIA? Tra le tante parole di Dio che ogni giorno ascoltiamo nella Litugia, ce n'è quasi sempre una destinata in partico… - ina662 : RT @Maryaman1985: Non ci sono Parole che possano descrivere la bellezza e la purezza di questa donna.... Ci siamo innamorate della tua anim… - ElDore10 : @alexiasicily Spettacolare non ci sono parole per descrivere la tua bellezza - Anna30506963 : RT @Maryaman1985: Non ci sono Parole che possano descrivere la bellezza e la purezza di questa donna.... Ci siamo innamorate della tua anim… -

Ultime Notizie dalla rete : Parole Bellezza Le Parole e la Bellezza - voci d’autore per l’anima AgoraVox Italia Il Nations Award tra arte e sostenibilità. Il gala dei Premi Cinematografici al Teatro Antico

Così diceva il critico cinematografico Gian Luigi Rondi, e a queste parole rende onore il Nations Award – Premio ... tutelarlo e difenderne la bellezza” precisa Capocchin. Secondo Nations Award ...

Il ricordo. «Io, Gesù nel film di Pasolini». Enrique Irazoqui racconta

Riproponiamo l’intervista a Enrique Irazoqui, il Gesù del «Vangelo secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini, pubblicata su «Avvenire» il 23 aprile 2006. Un omaggio alla memoria del «non attore» spagnolo ...

Inizia l'anno scolastico, il vescovo: "La bellezza di un cammino"

La Spezia - Com’è ormai consuetudine all’inizio dell’anno scolastico, desidero rivolgermi agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale del mondo della scuola. Forse come ...

Così diceva il critico cinematografico Gian Luigi Rondi, e a queste parole rende onore il Nations Award – Premio ... tutelarlo e difenderne la bellezza” precisa Capocchin. Secondo Nations Award ...Riproponiamo l’intervista a Enrique Irazoqui, il Gesù del «Vangelo secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini, pubblicata su «Avvenire» il 23 aprile 2006. Un omaggio alla memoria del «non attore» spagnolo ...La Spezia - Com’è ormai consuetudine all’inizio dell’anno scolastico, desidero rivolgermi agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale del mondo della scuola. Forse come ...