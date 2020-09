Lance Stroll e il test segreto sul circuito Imola

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mercoledì scorso il pilota canadese della Racing Point,ha provato ildicon una vecchia vettura di GP2 della Prema.e iladha avuto l’opportunità di correre suldiquesto mercoledì, con una vettura da GP2. La pista italiana tornerà nel calendario della Formula 1 questo 2020 e affinché suo figlio sia pronto per questa sfida, il padre diha organizzato per lui unprivato. Qualche settimana fa, quando la Mercedes voleva fare una giornata dia Portimao, la Formula 1 ha vietato ...

Sebastian Vettel, che gli ha soffiato l'agognato decimo posto, è stato sincero: "Sono dispiaciuto per lui, credo che abbia guidato molto bene. Fino all'ultima ripartenza era più veloce di noi, più con ...