Juventus Sampdoria: Pirlo perde subito un titolarissimo (Di venerdì 18 settembre 2020) Juventus Sampdoria – Inizia con una grave assenza il campionato di Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri. Come riportato dal comunicato ufficiale del club, Alex Sandro non farà arte del match per un problema muscolare. “Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali” Si legge sul sito. Juventus Sampdoria: out Alex Sandro L’ex Porto sarà monitorato nella giornata di domani con esami strumentali, dai quali si comprenderanno entità e tempi dell’infortunio. Leggi anche:Dybala Juventus, rinnovo faraonico: le cifre del nuovo contratto Nel 3-5-2 del tecnico, quindi, troverà spazio sulla catena di sinistra Luca Pellegrini. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 settembre 2020)– Inizia con una grave assenza il campionato di Andreaalla guida dei bianconeri. Come riportato dal comunicato ufficiale del club, Alex Sandro non farà arte del match per un problema muscolare. “Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali” Si legge sul sito.: out Alex Sandro L’ex Porto sarà monitorato nella giornata di domani con esami strumentali, dai quali si comprenderanno entità e tempi dell’infortunio. Leggi anche:Dybala, rinnovo faraonico: le cifre del nuovo contratto Nel 3-5-2 del tecnico, quindi, troverà spazio sulla catena di sinistra Luca Pellegrini. Il ...

