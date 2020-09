Juve: problemi muscolari, Alex Sandro salta debutto (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 18 SET - La Juventus perde Alex Sandro. Andrea Pirlo non potrà contare sull'esterno brasiliano per il debutto di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. "Alex Sandro ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 18 SET - Lantus perde. Andrea Pirlo non potrà contare sull'esterno brasiliano per ildi domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. "ha ...

peppeverd : @EdoardoMecca1 Sono tanti ma la Juve non ha problemi di soldi. Può permettersi queste operazioni - juve_magazine : JUVENTUS - Problemi muscolari, Alex Sandro salta il debutto - ScMotorieSelmi : Juve: problemi muscolari, Alex Sandro salta debutto - italelv78 : @Thankilpin io mi devo preoccupare per la difesa..... Gabbia non è ancora pronto... ne riparliamo tra 2 settimane!… - MatteoPrencipe7 : Aiutatemi a capire #Suarez lontano dalla #juve per problemi di passaporto va comunque a Perugia per sostenere l'esa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve problemi Sarri, ma quale 'Juve inallenabile': i problemi erano altri Calciomercato.com Juventus, subito allarme per Andrea Pirlo: si fa male un big

Imprevisto in casa Juventus a ridosso del debutto con la Sampdoria: problema muscolare per Alex Sandro, in dubbio per la gara di domenica. Suona subito l’allarme per Andrea Pirlo a due giorni dal debu ...

Juve: problemi muscolari, Alex Sandro salta debutto

(ANSA) - TORINO, 18 SET - La Juventus perde Alex Sandro. Andrea Pirlo non potrà contare sull'esterno brasiliano per il debutto di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. "Alex Sandro ha ...

Dzeko-Juve, tutti i dettagli: quanto costa e quando arriverà a Torino

Edin Dzeko è un giocatore della Juventus. Tutto fatto e firmato, ma gli ultimi dettagli del complicato contratto di Arkadiusz Milik con la Roma ritarderanno il suo arrivo a Torino e le visite mediche ...

Imprevisto in casa Juventus a ridosso del debutto con la Sampdoria: problema muscolare per Alex Sandro, in dubbio per la gara di domenica. Suona subito l’allarme per Andrea Pirlo a due giorni dal debu ...(ANSA) - TORINO, 18 SET - La Juventus perde Alex Sandro. Andrea Pirlo non potrà contare sull'esterno brasiliano per il debutto di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. "Alex Sandro ha ...Edin Dzeko è un giocatore della Juventus. Tutto fatto e firmato, ma gli ultimi dettagli del complicato contratto di Arkadiusz Milik con la Roma ritarderanno il suo arrivo a Torino e le visite mediche ...