Impone alla figlia 15enne di sposare un 50enne | la ragazza chiama i soccorsi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo una furibonda lite domestica, il padre feriscemano la madre che era accorsa in difesa della. E la giovane prende coraggio eil 113. L'uomo è stato allontanato d'urgenza su disposizione della procura

Pakistano (che volete farci, si dimenticano sempre i dettagli) voleva far sposare la figlia 15enne ad un 50enne.

