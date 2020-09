Il Tar fa a pezzi il passaporto sanitario di Solinas. L’ultimo fiasco della Giunta sovranista sui test per entrare in Sardegna (Di venerdì 18 settembre 2020) Servono governatori e non sceriffi. Quella del presidente sovranista della Regione Sardegna, Christian Solinas, per il passaporto sanitario sembra ormai un’ossessione. Incurante delle direttive impartite a livello nazionale per far fronte all’emergenza Covid ha continuato con pervicacia a lanciare l’idea fino a imporla, dopo il disastro estivo con l’esercito di contagiati nei locali della movida sarda, con un’ordinanza. Ma come prevedibile quel provvedimento è stato bocciato. Il Tar, ancor prima di entrare nel merito della vicenda e accogliendo la richiesta del Governo che ha impugnato tale ordinanza, l’hanno sospeso. Con un decreto del Tribunale amministrativo è stata nello specifico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Servono governatori e non sceriffi. Quella del presidenteRegione, Christian, per ilsembra ormai un’ossessione. Incurante delle direttive impartite a livello nazionale per far fronte all’emergenza Covid ha continuato con pervicacia a lanciare l’idea fino a imporla, dopo il disastro estivo con l’esercito di contagiati nei localimovida sarda, con un’ordinanza. Ma come prevedibile quel provvedimento è stato bocciato. Il Tar, ancor prima dinel meritovicenda e accogliendo la richiesta del Governo che ha impugnato tale ordinanza, l’hanno sospeso. Con un decreto del Tribunale amministrativo è stata nello specifico ...

