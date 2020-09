Godetevi gli ultimi giorni d'estate: da martedì 22 nubifragi e temperature in calo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il tempo sta per cambiare. Dalla prossima settimana l'alta pressione farà le valigie, cacciata dall'arrivo di una bassa pressione che invierà correnti umide e instabili verso le nostre regioni. Nonostante questo, venerdì e l'imminente weekend saranno in prevalenza stabili e decisamente estivi su gran parte delle regioni con temperature tra 28 e 34 gradi un po' ovunque, noteremo già le prime avvisaglie di questo cambiamento con le prime piogge su Piemonte e Sardegna. Ma sarà soprattutto dal giorno dell'equinozio d'autunno (martedì 22 settembre) che il peggioramento si farà via via più diffuso. IMeteo.it avvisa che dal 22 settembre le correnti si disporranno dai quadranti meridionali. Intensi corpi nuvolosi alimentati da aria fresca atlantica e sospinti dai caldi venti meridionali ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il tempo sta per cambiare. Dalla prossima settimana l'alta pressione farà le valigie, cacciata dall'arrivo di una bassa pressione che invierà correnti umide e instabili verso le nostre regioni. Nonostante questo, venerdì e l'imminente weekend saranno in prevalenza stabili e decisamente estivi su gran parte delle regioni contra 28 e 34 gradi un po' ovunque, noteremo già le prime avvisaglie di questo cambiamento con le prime piogge su Piemonte e Sardegna. Ma sarà soprattutto dal giorno dell'equinozio d'autunno (; 22 settembre) che il peggioramento si farà via via più diffuso. IMeteo.it avvisa che dal 22 settembre le correnti si disporranno dai quadranti meridionali. Intensi corpi nuvolosi alimentati da aria fresca atlantica e sospinti dai caldi venti meridionali ...

