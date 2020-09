Giusepppe Sala non rinuncia alla prescrizione nel processo in cui è accusato di falso (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI Giuseppe Sala non rinuncia alla prescrizione, scelta che l'avrebbe esposto al rischio di una conferma della condanna in primo grado, nel processo d'appello in cui è accusato di falso ideologico e materiale per avere retrodatato due verbali quando guidava la macchina organizzativa di Expo. Il suo avvocato, Salvatore Scuto, ha cercato di convincere i giudici che il sindaco di Milano, anche se è presente una causa di estinzione del reato, vada comunque assolto perché “dagli atti risulta evidente la sua estraneità”. La prescrizione era già maturata dal novembre del 2019, dopo che, a luglio, gli erano stati inflitti sei mesi di carcere convertiti in una multa di 45mila euro nell'ambito della tormentata inchiesta ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI Giuseppenon, scelta che l'avrebbe esposto al rischio di una conferma della condanna in primo grado, neld'appello in cui èdi falso ideologico e materiale per avere retrodatato due verbali quando guidava la macchina organizzativa di Expo. Il suo avvocato, Salvatore Scuto, ha cercato di convincere i giudici che il sindaco di Milano, anche se è presente una causa di estinzione del reato, vada comunque assolto perché “dagli atti risulta evidente la sua estraneità”. Laera già maturata dal novembre del 2019, dopo che, a luglio, gli erano stati inflitti sei mesi di carcere convertiti in una multa di 45mila euro nell'ambito della tormentata inchiesta ...

